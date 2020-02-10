10 февраля, 2020, 14:36

Суд огласил решение о мере пресечения для Маруси Зверобий по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому

Печерский районный суд Киева избрал Зверобий меру пресечения в виде личного обязательства. Зверобий обязали носить электронный браслет.

"Уклонисты и ссыкуны сейчас пытаются нивелировать всю работу ветеранов. Я вижу это дело так. Я не позволю это сделать. Сейчас мы будем знакомиться с Зеленским. Я познакомлю его близко с теми людьми, которым он хамил. Сейчас начнется шоу ", - сказала Зверобий.

Как сказал адвокат Зверобий, будет подготовлено апелляционную жалобу на решение суда.