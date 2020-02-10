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Espreso.tvОбществоСуд избрал Зверобий меру пресечения

Суд избрал Зверобий меру пресечения


фото: 5.ua
Суд огласил решение о мере пресечения для Маруси Зверобий по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому

Печерский районный суд Киева избрал Зверобий меру пресечения в виде личного обязательства. Зверобий обязали носить электронный браслет.

"Уклонисты и ссыкуны сейчас пытаются нивелировать всю работу ветеранов. Я вижу это дело так. Я не позволю это сделать. Сейчас мы будем знакомиться с Зеленским. Я познакомлю его близко с теми людьми, которым он хамил. Сейчас начнется шоу ", - сказала Зверобий.

Как сказал адвокат Зверобий, будет подготовлено апелляционную жалобу на решение суда.

  • Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Зверобий.
  • Во время обыска в Маруси Зверобий силовики изъяли 3 мобильных и 2 ружья .
  • Маруся Зверобий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогера. В октябре 2019 года вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Фединой в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
  • Напомним, 6 февраля ГБР сообщил о подозрении Зверобий в угрозах Зеленскому.
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