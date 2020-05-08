Дело об "угрозах" Зеленскому: суд разрешил Звиробий снять электронный браслет
8 мая, 2020, 16:36
Печерский районный суд Киева 7 мая не продлил меру пресечения для волонтера и ветерана Маруси Звиробий
Об этом сообщил ее адвокат Андрей Писаренко в Facebook.
"Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Звиробий. Теперь у Маруси нет ни одного пресечения в этом "чрезвычайно сложном деле". Одиннадцать прокуроров Офиса генерального прокурора не смогли вовремя подать релевантное ходатайство" , - рассказал Писаренко.
- Печерский районный суд Киева избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства. Звиробий обязали носить электронный браслет.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь