Дело об "угрозах" Зеленскому: суд разрешил Звиробий снять электронный браслет

8 мая, 2020, 16:36

Печерский районный суд Киева 7 мая не продлил меру пресечения для волонтера и ветерана Маруси Звиробий

Об этом сообщил ее адвокат Андрей Писаренко в Facebook.

"Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Звиробий. Теперь у Маруси нет ни одного пресечения в этом "чрезвычайно сложном деле". Одиннадцать прокуроров Офиса генерального прокурора не смогли вовремя подать релевантное ходатайство" , - рассказал Писаренко.