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Espreso.tvОбществоДело об "угрозах" Зеленскому: суд разрешил Звиробий снять электронный браслет

Дело об "угрозах" Зеленскому: суд разрешил Звиробий снять электронный браслет


фото: rfe
Печерский районный суд Киева 7 мая не продлил меру пресечения для волонтера и ветерана Маруси Звиробий

Об этом сообщил ее адвокат Андрей Писаренко в Facebook.

"Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Звиробий. Теперь у Маруси нет ни одного пресечения в этом "чрезвычайно сложном деле". Одиннадцать прокуроров Офиса генерального прокурора не смогли вовремя подать релевантное ходатайство" , - рассказал Писаренко.

 
 
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