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Espreso.tvОбщество"Будем ломать двери, отдайте мобильный телефон": ГБР пришло с обыском к Марусе Зверобой

"Будем ломать двери, отдайте мобильный телефон": ГБР пришло с обыском к Марусе Зверобой


фото: 24tv.ua
Утром в четверг, 28 ноября, следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Зверобой (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая)

Об этом Зверобой сообщила в Facebook.

Представитель ГБР, который представился Корозой Игорем Анатольевичем, требовал от Зверобой открыть дверь, угрожая выбить их. Следователь пришел в сопровождении людей в балаклавах и с собакой, а также с понятыми. При этом следователь заявил, что его сопровождает спецназовцы подразделения "Альфа" и оперативники СБУ.

Перед началом обыска следователь потребовал от Зверобой отдать мобильный телефон, с которого она вела трансляцию событий в Facebook.

Маруся Зверобой - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 г. вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

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