ГБР сообщило о подозрении Звиробий в угрозах Зеленскому

6 февраля, 2020, 17:36

Волонтерке Маруси Звиробий в Государственном бюро расследований вручили подозрение по статье об "угрозах убийством" в отношении президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что подозреваемая, действуя по предварительному сговору группой лиц с народным депутатом Украины, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе г. Львов, во время онлайн-трансляции общего видеообращение через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube, выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А. в связи с его государственной деятельностью", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.