28 ноября, 2019, 13:15

Во время обыска, который Государственное бюро расследований в сопровождении спецназовцев проводило у волонтера Маруси Звиробий, силовики изъяли 3 мобильных телефона и 2 охотничьих ружья

Об этом сообщил адвокат волонтеры Андрей Писаренко, передает liga.net .

По словам адвоката, обыск начали в 6:45, а он вместе с еще одним адвокатом прибыл на место событий в 8:45. К тому моменту уже были изъяты 3 мобильных телефона, которые Звиробий отдала сама, а также блокнот с личными записями.

Следователи ГБР также изъяли охотничий карабин и гладкоствольное охотничье ружье, мотивировав изъятие тем, что оружие якобы хранилось без достаточного правового основания. Однако адвокат настаивает, что согласно Гражданскому кодексу, эти вещи не ограничены в обороте.