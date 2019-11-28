Обыск у Маруси Звиробий: силовики изъяли 3 мобильных и 2 ружья
28 ноября, 2019, 13:15
Во время обыска, который Государственное бюро расследований в сопровождении спецназовцев проводило у волонтера Маруси Звиробий, силовики изъяли 3 мобильных телефона и 2 охотничьих ружья
Об этом сообщил адвокат волонтеры Андрей Писаренко, передает liga.net .
По словам адвоката, обыск начали в 6:45, а он вместе с еще одним адвокатом прибыл на место событий в 8:45. К тому моменту уже были изъяты 3 мобильных телефона, которые Звиробий отдала сама, а также блокнот с личными записями.
Следователи ГБР также изъяли охотничий карабин и гладкоствольное охотничье ружье, мотивировав изъятие тем, что оружие якобы хранилось без достаточного правового основания. Однако адвокат настаивает, что согласно Гражданскому кодексу, эти вещи не ограничены в обороте.
- Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусу Звиробий.
- Обыск у волонтера вызвал возмущение в украинском обществе .
- Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
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