Задержание россиянами украинского военного: защита обжаловала арест, - адвокат

8 июня, 2020, 18:32

Защита задержанного на админгранице с оккупированным Крымом военнослужащего ВСУ Евгения Добринский подал апелляционную жалобу на решение оккупационного "Киевского райсуда Симферополя" об аресте

Об этом сообщил адвокат Ислям Велиляев, передает "Радио Свобода" .

"Будем надеяться, что Верховным судом Крыма будет рассмотрена наша апелляционная жалоба об изменении меры пресечения в отношении Добринского на другую, более мягкую", - сказал Велиляев.

Адвокат также назвал виды меры пресечения, которые считает приемлемыми.

"Есть другие ограничения свободы - это домашний арест, обязательство о явке. Я надеюсь на эти мягкие виды ограничения", - сказал адвокат.

Напомним, по данным украинских военных, около 5:00 в субботу, 30 мая 2020, на наблюдательном пункте "Берлога" вблизи железнодорожного моста на линии контроля со оккупированным Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно -штурмовои бригады Евгений Добринский.

В Вооруженных силах Украины подтвердили , что на админгранице с оккупированным Крымом исчез военнослужащий Евгений Добринский.

В Крыму "Киевский районный суд" Симферополя арестовал военного Вооруженных сил Украины Евгения Добринского на месяц.

Уполномоченный по защите прав военнослужащих Олег Чуйко обратился в правоохранительные органы Российской Федерации и к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой для выяснения правовых оснований задержания гражданина Украины десантника Евгения Добринского.

ФСБ допрашивала задержанного украинского военного о том, как охраняется админграница с оккупированным Крымом.

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