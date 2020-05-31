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Espreso.tvОбществоВ ВСУ назвали имя похищенного на админгранице с оккупированным Крымом военного

В ВСУ назвали имя похищенного на админгранице с оккупированным Крымом военного


фото: krymr.com
В Вооруженных силах Украины подтвердили, что на админгранице с оккупированным Крымом исчез военнослужащий Евгений Добринский

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

По словам начальника службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майора, Валентина Шевченко, пропал Евгений Добринский - военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады. Он находился на одном из военных объектов.

"По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе, имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи . На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии ", - сказал Шевченко.

Он добавил, что вместе с Евгением Добринским было еще несколько украинских военных. Все обстоятельства, детали и факты выясняют работники правоохранительных органов.

"В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов - это военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР", - отметил Шевченко.

О том, кто и для чего мог похитить украинского военного, в ВСУ прямо не говорят.

  • Напомним, около 5:00 в субботу, 30 мая 2020 года, на наблюдательном пункте "Берлога" вблизи железнодорожного моста на линии контроля с оккупированным Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский

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