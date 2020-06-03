ФСБ допрашивала задержанного украинского военного о том, как охраняется админкордон с оккупированным Крымом

3 июня, 2020, 23:02

Сотрудники ФСБ расспрашивали задержанного украинского военнослужащего Евгения Добринского об охране админкордона между аннексированным Крымом и Херсонской областью

Об этом сообщил его адвокат Ислям Велиляев, передает "Крым.Реалии".

"Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, каков порядок осуществления охраны государственной границы в части, где он служил, какие входят средства защиты информации, идентификации людей. Много было вопросов о ведении военной службы", - сообщил адвокат.

Велиляев отметил, что рекомендовал Добринскому не отвечать на эти вопросы

"По моей рекомендации, мы отказались давать показания. Потому что эти сведения носят служебный характер. Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные объяснения по поводу его службы", - подчеркнул адвокат.