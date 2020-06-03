ФСБ допрашивала задержанного украинского военного о том, как охраняется админкордон с оккупированным Крымом
3 июня, 2020, 23:02
Сотрудники ФСБ расспрашивали задержанного украинского военнослужащего Евгения Добринского об охране админкордона между аннексированным Крымом и Херсонской областью
Об этом сообщил его адвокат Ислям Велиляев, передает "Крым.Реалии".
"Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, каков порядок осуществления охраны государственной границы в части, где он служил, какие входят средства защиты информации, идентификации людей. Много было вопросов о ведении военной службы", - сообщил адвокат.
Велиляев отметил, что рекомендовал Добринскому не отвечать на эти вопросы
"По моей рекомендации, мы отказались давать показания. Потому что эти сведения носят служебный характер. Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные объяснения по поводу его службы", - подчеркнул адвокат.
- Напомним, по данным украинских военных, около 5:00 в субботу, 30 мая 2020 года, на наблюдательном пункте "Берлога" вблизи железнодорожного моста на линии контроля со оккупированным Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
- В Вооруженных силах Украины подтвердили, что на админкордоне с оккупированным Крымом пропал военнослужащий Евгений Добринский.
- В Крыму "Киевский районный суд" Симферополя арестовал военного Вооруженных сил Украины Евгения Добринского на месяц.
-
Уполномоченный по защите прав военнослужащих Олег Чуйко обратился в правоохранительные органы Российской Федерации и к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по выяснению правовых оснований задержания гражданина Украины - десантника Евгения Добринского.