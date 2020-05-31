 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПохищенный российскими оккупантами на границе с Крымом солдат Добринский был на передовом посту один и без оружия, - Бутусов

Похищенный российскими оккупантами на границе с Крымом солдат Добринский был на передовом посту один и без оружия, - Бутусов

иллюстративное
Около 5:00 в субботу, 30 мая 2020 года, на наблюдательном пункте "Берлога" вблизи железнодорожного моста на линии контроля со оккупированных Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский

Об этом пишет на странице главный редактор портала Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Еспресо.TV .

Он отмечает, что солдат находится на оккупированной Россией территории в Крыму, и вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует.

"Наблюдательный пункт" Берлога "расположен на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников." Берлога "- на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту сам. В момент похищения он был без оружия. Его отвели безоружным!

Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринский как якобы нарушителя границы с РФ.

Очевидно, что имеет место грубое нарушение в организации службы. И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищен солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить.

Часовой на передовом посту без оружия!" - пишет Бутусов.

Он подчеркивает, что необходима объективная оценка боеготовности и боеспособности армии:

"Насколько бодрые рапорты соответствуют реальному положению дел в большинстве частей? К этому есть немало вопросов. Но более подробно об этом скажем, когда Добринского удастся освободить".

Бутусов отмечает, что военное командование направило приказ усилить несение караульной службы в этом районе, для дежурства на постах будут направлять не менее двух военнослужащих, доклады получать каждый час, в случае отсутствия связи с постом немедленно направлять для проверки резервную группу.

"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и системных проблем, которые не решаются. За слабости на войне всегда бьют", - заключает журналист.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать