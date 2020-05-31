Похищенный российскими оккупантами на границе с Крымом солдат Добринский был на передовом посту один и без оружия, - Бутусов
Об этом пишет на странице главный редактор портала Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Еспресо.TV .
Он отмечает, что солдат находится на оккупированной Россией территории в Крыму, и вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует.
"Наблюдательный пункт" Берлога "расположен на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников." Берлога "- на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту сам. В момент похищения он был без оружия. Его отвели безоружным!
Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринский как якобы нарушителя границы с РФ.
Очевидно, что имеет место грубое нарушение в организации службы. И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищен солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить.
Часовой на передовом посту без оружия!" - пишет Бутусов.
Он подчеркивает, что необходима объективная оценка боеготовности и боеспособности армии:
"Насколько бодрые рапорты соответствуют реальному положению дел в большинстве частей? К этому есть немало вопросов. Но более подробно об этом скажем, когда Добринского удастся освободить".
Бутусов отмечает, что военное командование направило приказ усилить несение караульной службы в этом районе, для дежурства на постах будут направлять не менее двух военнослужащих, доклады получать каждый час, в случае отсутствия связи с постом немедленно направлять для проверки резервную группу.
"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и системных проблем, которые не решаются. За слабости на войне всегда бьют", - заключает журналист.
- Напомним, сегодня стало известно, что на Чонгаре похитили украинского военного .
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