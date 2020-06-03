Задержание оккупантами украинского десантника: военный омбудсмен требует от РФ объяснений

3 июня, 2020, 22:27

Уполномоченный по защите прав военнослужащих Олег Чуйко обратился в правоохранительные органы Российской Федерации и к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой для выяснения правовых оснований задержания гражданина Украины - десантника Евгения Добринского

Об этом говорится в сообщении офиса омбудсмена Украины.

"Уполномоченным, по факту ареста Евгения Добринского "Киевским районным судом города Симферополя", направлені соответствующие письма министру иностранных дел Украины, правоохранительным органам Российской Федерации и Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой для выяснения правовых оснований задержания гражданина Украины, процессуального статуса и соблюдение его прав при проведении предварительного следствия, в частности, права на защиту и справедливый суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Офисом омбудсмена были срочно направлены запросы в соответствующие органы сектора безопасности и обороны.

Также Уполномоченный по правам человека ВР Людмила Денисова, на чьем личном контроле находится этот вопрос, обратилась с просьбой к министру МИД Дмитрию Кулебе обеспечить военнослужащего ВСУ Евгения Добринского соответствующей правовой помощью.