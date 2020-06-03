Задержание оккупантами украинского десантника: военный омбудсмен требует от РФ объяснений
Об этом говорится в сообщении офиса омбудсмена Украины.
"Уполномоченным, по факту ареста Евгения Добринского "Киевским районным судом города Симферополя", направлені соответствующие письма министру иностранных дел Украины, правоохранительным органам Российской Федерации и Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой для выяснения правовых оснований задержания гражданина Украины, процессуального статуса и соблюдение его прав при проведении предварительного следствия, в частности, права на защиту и справедливый суд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Офисом омбудсмена были срочно направлены запросы в соответствующие органы сектора безопасности и обороны.
Также Уполномоченный по правам человека ВР Людмила Денисова, на чьем личном контроле находится этот вопрос, обратилась с просьбой к министру МИД Дмитрию Кулебе обеспечить военнослужащего ВСУ Евгения Добринского соответствующей правовой помощью.
- Напомним, по данным украинских военных, около 5:00 в субботу, 30 мая 2020 года, на наблюдательном пункте "Берлога" вблизи железнодорожного моста на линии контроля со оккупированным Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
- В Вооруженных силах Украины подтвердили, что на админкордонах с оккупированным Крымом пропал военнослужащий Евгений Добринский.
- В Крыму "Киевский районный суд" Симферополя арестовал военного Вооруженных сил Украины Евгения Добринского на месяц.