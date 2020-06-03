"Суд" в аннексированном Крыму арестовал украинского военного Добрынского

3 июня, 2020, 14:32

В Крыму "Киевский районный суд" Симферополя арестовал военного Вооруженных сил Украины Евгения Добрынского на месяц. Его обвиняют в якобы незаконном пересечении границы

Об этом сообщает ТАСС.

По версии ФСБ России, украинского военного задержали якобы в состоянии алкогольного опьянения во время незаконного пересечения границы. "Суд" арестовал военнослужащего на срок до 30 суток.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Добрынского сроком на 30 суток - до 1 июля", - заявила судья Валентина Камынина.

Кроме того, в отношении военного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы России (ч.1 ст.322 УК РФ). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Адвокат Добринский сообщил, что намерен подать апелляцию в установленный законом срок.

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