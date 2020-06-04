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Espreso.tvОбществоОккупанты в Крыму осудили "свидетеля Иеговы" до 6 лет колонии

Оккупанты в Крыму осудили "свидетеля Иеговы" до 6 лет колонии

Так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил к 6 годам колонии члена религиозной организации "Свидетели Иеговы", жителя Ялты Артема Герасимова

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" .

Ранее городской "суд" Ялты оштрафовал Герасимова на 400 тыс. руб. Однако "прокуратура" обжаловала это решение, и суд следующей инстанции удовлетворил апелляцию.

Герасимова признали виновным по делу об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ).

Прокуратура просила для Герасимова 6 лет и 6 месяцев колонии. По версии ФСБ, Герасимов проводил сборы и пропагандировал идеи "религиозной секты, а также привлекал в ее ряды новых адептов".

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