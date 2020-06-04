Оккупанты в Крыму осудили "свидетеля Иеговы" до 6 лет колонии
4 июня, 2020, 23:01
Так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил к 6 годам колонии члена религиозной организации "Свидетели Иеговы", жителя Ялты Артема Герасимова
Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" .
Ранее городской "суд" Ялты оштрафовал Герасимова на 400 тыс. руб. Однако "прокуратура" обжаловала это решение, и суд следующей инстанции удовлетворил апелляцию.
Герасимова признали виновным по делу об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ).
Прокуратура просила для Герасимова 6 лет и 6 месяцев колонии. По версии ФСБ, Герасимов проводил сборы и пропагандировал идеи "религиозной секты, а также привлекал в ее ряды новых адептов".
- Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму оккупанты приговорили к 6 годам участника "Свидетелей Иеговы" - запрещенной в РФ организации.
- 11 марта оккупанты в Крыму пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарайском районе и задержали четырех граждан Украины - Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова.
- США в ОБСЕ осудили преследования по религиозному признаку в оккупированном Россией Крыма.
- В оккупированной Керчи провели четыре обыска в домах "Свидетелей Иеговы", задержав по меньшей мере одного человека.
- Житель оккупированной Керчи провел двое суток в изоляторе за принадлежность к "Свидетелям Иеговы".