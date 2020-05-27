В оккупированном Крыму силовики РФ ворвались в дома "Свидетелей Иеговы" и задержали по меньшей мере одного человека, - СМИ
27 мая, 2020, 07:59
Во вторник, 26 мая, российские силовики провели в оккупированной Керчи четыре обыска в домах "Свидетелей Иеговы", задержав по меньшей мере одного человека
Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" со ссылкой на свои источники.
По данным издания, против задержанного возбуждено уголовное дело, вероятно, по статье об "организации деятельности экстремистской организации". В то же время по состоянию на 20:00 вторника, 26 мая, было неизвестно, арестовали ли оккупанты задержанного.
Шестерых "Свидетелей Иеговы", у которых оккупанты проводили обыски, допрашивал керченский городской следственный отдел Следкома России по Крыму и Севастополю.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму оккупанты приговорили к 6 годам участника "Свидетелей Иеговы" - запрещенной в РФ организации.
- 11 марта оккупанты в Крыму пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарайском районе и задержали четырех граждан Украины - Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, империи Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова.
- США в ОБСЕ осудили преследования по религиозному признаку в оккупированном Россией Крыму.
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