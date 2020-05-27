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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму силовики РФ ворвались в дома "Свидетелей Иеговы" и задержали по меньшей мере одного человека, - СМИ

В оккупированном Крыму силовики РФ ворвались в дома "Свидетелей Иеговы" и задержали по меньшей мере одного человека, - СМИ

Во вторник, 26 мая, российские силовики провели в оккупированной Керчи четыре обыска в домах "Свидетелей Иеговы", задержав по меньшей мере одного человека

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, против задержанного возбуждено уголовное дело, вероятно, по статье об "организации деятельности экстремистской организации". В то же время по состоянию на 20:00 вторника, 26 мая, было неизвестно, арестовали ли оккупанты задержанного.

Шестерых "Свидетелей Иеговы", у которых оккупанты проводили обыски, допрашивал керченский городской следственный отдел Следкома России по Крыму и Севастополю.

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