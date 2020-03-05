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Espreso.tvОбществоВ Крыму оккупанты приговорили к 6 годам участника "Свидетелей Иеговы"

В Крыму оккупанты приговорили к 6 годам участника "Свидетелей Иеговы"

Подконтрольный России Джанкойский районный суд приговорил местного жителя Сергея Филатова до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима

Об этом сообщают Крим.Реалии .

Его признали виновным в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Сообщается, что после оглашения приговора, Филатова забрали в СИЗО прямо из здания суда. Заседание проходило в открытом режиме. На оглашение приговора собралось около сотни слушателей.

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