В Крыму оккупанты приговорили к 6 годам участника "Свидетелей Иеговы"
5 марта, 2020, 10:39
Подконтрольный России Джанкойский районный суд приговорил местного жителя Сергея Филатова до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима
Об этом сообщают Крим.Реалии .
Его признали виновным в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Сообщается, что после оглашения приговора, Филатова забрали в СИЗО прямо из здания суда. Заседание проходило в открытом режиме. На оглашение приговора собралось около сотни слушателей.
- Российская оккупационная "прокуратура" в Крыму пригласила 7 лет лишения свободы для жителя Джанкоя Сергея Филатова, которого обвиняют в причастности к запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"
- Напомним, ранее ФСБ в оккупированном Севастополе ликвидировала ячейку "Свидетелей Иеговы" .
- Human Rights Watch обвинила Россию в преследовании "Свидетелей Иеговы".
- В США подготовили закон , осуждающий притеснения Россией верующих в Крыму и на Донбассе.
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