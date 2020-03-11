Задержание оккупантами крымских татар: Украина призвала мир усилить санкции против РФ

11 марта, 2020, 16:07

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний крымских татар, совершенных сегодня российской оккупационной властью в Бахчисарайском районе АР Крым

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"По состоянию на данный момент известно о незаконных задержаниях не менее четырех граждан Украины - Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, империи Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что, игнорируя свои международно-правовые обязательства как государства-оккупанта, Россия и в дальнейшем воспринимает фактор коренного народа Крыма как угрозу для оккупационного режима.

"Вызывает возмущение, что в рамках политики репрессий против крымских татар Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством, используя сфабрикованные обвинения в терроризме для преследования крымскотатарских активистов", - констатировали в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ должна выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" 2016-2019 гг., а также приказ Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Призываем международных партнеров усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму", - отмечается в заявлении.