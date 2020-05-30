Житель оккупированной Керчи провел двое суток в изоляторе, так как является адептом Свидетелей Иеговы

30 мая, 2020, 19:30

В городе Керчь (аннексированный РФ украинский Крымский полуостров) оккупанты завели уголовное дело против последователя Свидетелей Иеговы Артема Шаблия

Его обвиняют в привлечении к деятельности экстремистской организации (части 1.1. Ст. 282.2 УК). По мнению российских властей он делал это, разговаривая с людьми о Библии, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на перерегистрированный в ЕС сайт Свидетели Иеговы в России.

26 мая оккупанты провели обыски по четырем адресам, где проживали верующие. Пять человек, включая Шаблия допросили в следственном отделе. Затем всех, кроме него, отпустили. Шаблий провел два дня в изоляторе временного содержания.

Следователи допросили и жену Шаблия. На нее оказывали давление, угрожая посадить мужа.

28 мая Шаблий был отпущен из ИВС под обязательство о явке в качестве подозреваемого.

По трем другим адресам в ходе обысков изъяли электронные устройства, печатные издания и некоторые документы.

В одном из случаев вооруженные представители российской власти не предъявили документов на основании которых проводились обыски, а в жилье Шаблиия еще и разбили окна.

Задержанных, напомним, допрашивал допрашивал Керченский городской следственный отдел Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Религия Свидетелей Иеговы, которые считают себя христианами, в Российской Федерации официально запрещена. То же самое касается их литературы и выпущенного ими собственного перевода Библии, известного как "Перевод Нового Мира".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb