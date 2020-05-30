 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЖитель оккупированной Керчи провел двое суток в изоляторе, так как является адептом Свидетелей Иеговы

Житель оккупированной Керчи провел двое суток в изоляторе, так как является адептом Свидетелей Иеговы

иллюстративное
В городе Керчь (аннексированный РФ украинский Крымский полуостров) оккупанты завели уголовное дело против последователя Свидетелей Иеговы Артема Шаблия

Его обвиняют в привлечении к деятельности экстремистской организации (части 1.1. Ст. 282.2 УК). По мнению российских властей он делал это, разговаривая с людьми о Библии, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на перерегистрированный в ЕС сайт Свидетели Иеговы в России.

26 мая оккупанты провели обыски по четырем адресам, где проживали верующие. Пять человек, включая Шаблия допросили в следственном отделе. Затем всех, кроме него, отпустили. Шаблий провел два дня в изоляторе временного содержания.

Следователи допросили и жену Шаблия. На нее оказывали давление, угрожая посадить мужа.

28 мая Шаблий был отпущен из ИВС под обязательство о явке в качестве подозреваемого.

По трем другим адресам в ходе обысков изъяли электронные устройства, печатные издания и некоторые документы.

В одном из случаев вооруженные представители российской власти не предъявили документов на основании которых проводились обыски, а в жилье Шаблиия еще и разбили окна.

  • Задержанных, напомним, допрашивал допрашивал Керченский городской следственный отдел Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
  • Религия Свидетелей Иеговы, которые считают себя христианами, в Российской Федерации официально запрещена. То же самое касается их литературы и выпущенного ими собственного перевода Библии, известного как "Перевод Нового Мира".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

30 мая, 2020 суббота

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать