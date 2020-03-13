США в ОБСЕ осудили преследования по религиозному признаку в оккупированном Россией Крыму
13 марта, 2020, 23:08
В четверг, 12 марта, посол США в ОБСЕ Джим Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил о преследовании крымских татар и "Свидетелей Иеговы" российскими силовиками в оккупированном Крыму
Об этом повидломляе "Радио Свобода".
"Крымские татары, этнические украинцы и другие, кто выступает против оккупации Россией полуострова, подвергаются преследованиям, арестам и задержаниям со стороны оккупационных властей. Мы обеспокоены сообщениями о нападениях вооруженных и замаскированных сотрудников сил безопасности на дома крымских татар в Бахчисарайском районе утром 11 марта", - сказал Гилмор.
Дипломат отметил, что по меньшей мере четырех человек, арестованных во время рейдов, обвинили в терроризме, является обычным предлогом для ареста в России.
Кроме того, США обеспокоены 6-летним тюремным заключением для "свидетеля Иеговы" Сергея Филатова.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму оккупанты приговорили к 6 годам участника "Свидетелей Иеговы" - запрещенной в РФ организации.
- 11 марта оккупанты в Крыму пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарайском районе и задержали четырех граждан Украины - Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова.
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