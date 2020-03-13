США в ОБСЕ осудили преследования по религиозному признаку в оккупированном Россией Крыму

13 марта, 2020, 23:08

В четверг, 12 марта, посол США в ОБСЕ Джим Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил о преследовании крымских татар и "Свидетелей Иеговы" российскими силовиками в оккупированном Крыму

Об этом повидломляе "Радио Свобода".

"Крымские татары, этнические украинцы и другие, кто выступает против оккупации Россией полуострова, подвергаются преследованиям, арестам и задержаниям со стороны оккупационных властей. Мы обеспокоены сообщениями о нападениях вооруженных и замаскированных сотрудников сил безопасности на дома крымских татар в Бахчисарайском районе утром 11 марта", - сказал Гилмор.

Дипломат отметил, что по меньшей мере четырех человек, арестованных во время рейдов, обвинили в терроризме, является обычным предлогом для ареста в России.

Кроме того, США обеспокоены 6-летним тюремным заключением для "свидетеля Иеговы" Сергея Филатова.