 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША в ОБСЕ осудили преследования по религиозному признаку в оккупированном Россией Крыму

США в ОБСЕ осудили преследования по религиозному признаку в оккупированном Россией Крыму

В четверг, 12 марта, посол США в ОБСЕ Джим Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил о преследовании крымских татар и "Свидетелей Иеговы" российскими силовиками в оккупированном Крыму

Об этом повидломляе "Радио Свобода".

"Крымские татары, этнические украинцы и другие, кто выступает против оккупации Россией полуострова, подвергаются преследованиям, арестам и задержаниям со стороны оккупационных властей. Мы обеспокоены сообщениями о нападениях вооруженных и замаскированных сотрудников сил безопасности на дома крымских татар в Бахчисарайском районе утром 11 марта", - сказал Гилмор.

Дипломат отметил, что по меньшей мере четырех человек, арестованных во время рейдов, обвинили в терроризме, является обычным предлогом для ареста в России.

Кроме того, США обеспокоены 6-летним тюремным заключением для "свидетеля Иеговы" Сергея Филатова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать