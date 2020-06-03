Футболист "Барселоны" согласился перейти в "Ювентус"

3 июня, 2020, 15:11

Полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле хотел бы продолжить карьеру в туринском "Ювентусе"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство туринского клуба следит за ситуацией вокруг французского вингера и может подписать его в летнее межсезонье. Сам футболист также заинтересован в этом переходе и попытается помочь ему.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро.