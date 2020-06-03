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Espreso.tvСпортФутболист "Барселоны" согласился перейти в "Ювентус"

Футболист "Барселоны" согласился перейти в "Ювентус"


фото: Getty Images
Полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле хотел бы продолжить карьеру в туринском "Ювентусе"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство туринского клуба следит за ситуацией вокруг французского вингера и может подписать его в летнее межсезонье. Сам футболист также заинтересован в этом переходе и попытается помочь ему.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за  125 млн евро.

 

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