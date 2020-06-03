Футболист "Барселоны" согласился перейти в "Ювентус"
3 июня, 2020, 15:11
Полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле хотел бы продолжить карьеру в туринском "Ювентусе"
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Руководство туринского клуба следит за ситуацией вокруг французского вингера и может подписать его в летнее межсезонье. Сам футболист также заинтересован в этом переходе и попытается помочь ему.
В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро.
- 25 мая стало известно, что Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Ювентусе" .
- 6 мая все игроки "Барселоны", кроме француза Усмана Дембеле, сдали тест на коронавирус перед возобновлением тренировок.
- В ноябре 2019-го стало известно, что французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле повредил мышцы бедра и больше не сыграет в 2019 году .
- В августе 2019-го года "Барселона" сообщила, что за недавнюю выходку Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- В августе 2019-го стало известно, что Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрыв отдых в Сенегале.