"Ювентус" возьмет в аренду скандального футболиста "Барселоны"
25 мая, 2020, 12:51
Французский вингер испанской "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе"
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Туринский клуб намерен арендовать у "Барселоны" 23-летнего полузащитника. Трансфер Дембеле может стать частью сделки по покупке хавбека итальянского клуба Миральема Пьянича.
В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 125 млн евро.
- 6 мая все игроки "Барселоны", кроме француза Усмана Дембеле, сдали тест на коронавирус перед возобновлением тренировок.
- В ноябре 2019-го стало известно, что французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле повредил мышцы бедра и больше не сыграет в 2019 году .
- В августе 2019 года "Барселона" сообщила, что за недавнюю выходку Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- В августе 2019-го стало известно, что Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", утаив отдых в Сенегале.
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