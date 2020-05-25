"Ювентус" возьмет в аренду скандального футболиста "Барселоны"

25 мая, 2020, 12:51

Французский вингер испанской "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе"

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Туринский клуб намерен арендовать у "Барселоны" 23-летнего полузащитника. Трансфер Дембеле может стать частью сделки по покупке хавбека итальянского клуба Миральема Пьянича.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 125 млн евро.