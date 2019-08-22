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Espreso.tvСпортДембеле заплатит огромный штраф за отдых в Сенегале

Дембеле заплатит огромный штраф за отдых в Сенегале


фото: twitter
"Барселона" сообщила, что за недавнюю выходку Усман Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов

Об этом сообщает Sport.es

"Барселона" собирается наложить штраф суммой от 360 до 980 тысяч евро, на полузащитника Усмана Дембеле за недавний инцидент, в который встрял футболист.

Футболист скрыл свое повреждение в матче с "Атлетиком" и отправился на уикенд в Сенегал, не сообщив об этом клуб. Хотя агент Дембеле и уверяет, что футболист отправился не в Сенегал, а в Ренн к своей матери, однако в аэропорту Бильбао фанаты видели мужчину, похожего на известного француза, который всю ночь проспал на диване.

У 22-летнего Дембеле было диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.

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