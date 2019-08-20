Звездный игрок "Барселоны" поставил под сомнение будущее в клубе

20 августа, 2019, 17:08

Полузащитник каталонской "Барселоны" Усман Дембеле разгневал руководство клуба, скрыв отдых в Сенегале

Об этом сообщает AS.

Французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле всерьез испортил отношения с клубом своим поведением после матча против "Атлетика".

После поединка французский форвард скрыл от медицинского персонала свое повреждение, чтобы отправиться со своим братом на уикенд в Сенегал. Кроме этого, 22-летний игрок всю ночь отсидел в аэропорту Бильбао, чтобы не пропустить самолет. Дембеле провел 2 дня в Сенегале, без ответа на звонки от клуба, и вернулся на базу для прохождения медицинских тестов только в понедельник.

Медицинское обследование выявило у нападающего повреждение левого бедра, а его восстановление займет около пяти недель.

Усман Дембеле провел в составе "Барселоны" 66 матча, забил 18 голов и отдал 17 гольве передач.