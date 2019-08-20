Звездный игрок "Барселоны" поставил под сомнение будущее в клубе
Об этом сообщает AS.
Французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле всерьез испортил отношения с клубом своим поведением после матча против "Атлетика".
После поединка французский форвард скрыл от медицинского персонала свое повреждение, чтобы отправиться со своим братом на уикенд в Сенегал. Кроме этого, 22-летний игрок всю ночь отсидел в аэропорту Бильбао, чтобы не пропустить самолет. Дембеле провел 2 дня в Сенегале, без ответа на звонки от клуба, и вернулся на базу для прохождения медицинских тестов только в понедельник.
Медицинское обследование выявило у нападающего повреждение левого бедра, а его восстановление займет около пяти недель.
Усман Дембеле провел в составе "Барселоны" 66 матча, забил 18 голов и отдал 17 гольве передач.
- 9 апреля стало известно, что футболиста "Барселоны" Усмана Дембеле оштрафовали за ужасное состояние жилья, в котором он жил в Дортмунде.
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