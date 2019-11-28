"Барселона" потеряла важного футболиста до конца года
28 ноября, 2019, 15:48
Французский полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле повредил мышцы бедра и больше не сыграет в 2019 году
Об этом сообщает AS .
27 ноября в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (3:1) полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле получил травму.
У 22-летнего француза обнаружен разрыв мышцы бедра. Он пропустит примерно 5 недель, это означает, что в 2019 году он уже не сыграет. Вернуться на футбольное поле Дембеле сможет 4 января в матче чемпионата Испании против "Эспаньола".
В нынешнем сезоне Усман Дембеле провел 9 матчей, во всех турнирах и забил 1 гол.
- Напомним, 27 ноября "Барселона" победила "Боруссию" и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
- Матч против дортмундского клуба стал для Месси 700-м в составе "Барселоны".
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