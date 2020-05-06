Скандальный футболист "Барселоны" отказался сдавать тест на коронавирус
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, сегодня, 6 мая, утром футболисты собрались в тренировочном центре "Барселоны" и сдали тесты на коронавирус. После полученных результатов тестов, игрокам с отрицательными результатами позволят возобновить тренировки.
Одними из первых на базу испанского топ-клуба прибыли полузащитники Иван Ракитич, Серджио Бускетс, Фрэнки де Йонг, а также защитники Клеман Лангле и Серджио Роберто. Позже приехали все остальные игроки "Барселоны".
На встрече отсутствовал лишь полузащитник Усман Дембеле, который продолжает восстанавливаться от травмы. Игрок не сдал тест на коронавирус и в этом сезоне больше не сыграет.
В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 125 млн евро.
- 28 ноября стало известно, что французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле повредил мышцы бедра и больше не сыграет в 2019 году .
- 22 августа 2019 года "Барселона" сообщила, что за недавнюю выходку Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 20 августа стало известно, что Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрыв отдых в Сенегале.
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