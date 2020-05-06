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Espreso.tvСпортСкандальный футболист "Барселоны" отказался сдавать тест на коронавирус

Скандальный футболист "Барселоны" отказался сдавать тест на коронавирус


фото: Getty Images
Все игроки "Барселоны", кроме француза Усмана Дембеле, сдали тест на коронавирус перед возобновлением тренировок

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, сегодня, 6 мая, утром футболисты собрались в тренировочном центре "Барселоны" и сдали тесты на коронавирус. После полученных результатов тестов, игрокам с отрицательными результатами позволят возобновить тренировки.

Одними из первых на базу испанского топ-клуба прибыли полузащитники Иван Ракитич, Серджио Бускетс, Фрэнки де Йонг, а также защитники Клеман Лангле и Серджио Роберто. Позже приехали все остальные игроки "Барселоны".

На встрече отсутствовал лишь полузащитник Усман Дембеле, который продолжает восстанавливаться от травмы. Игрок не сдал тест на коронавирус и в этом сезоне больше не сыграет.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 125 млн евро.

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