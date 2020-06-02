Кредит по программе "5-7-9%" впервые получил украинский стартап
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Укргазбанк выдал этому бизнесу кредит 1,3 млн грн под 7% годовых. Средства будут потрачены на закупку уникального оборудования для производства. Сначала над проектом будут работать два специалиста, а в последствии предприятие собирается обеспечить 8 рабочих мест.
Что, по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%", позволит предприятию снизить стоимость кредита до 5% годовых.
Фонд развития предпринимательства предоставил гарантию, которая покроет 80% суммы кредита.
Бизнесмен создал уникальное эко-предприятие по производству разжигателя огня из волокон древесной шерсти.
-
Напомним, Кабинет министров Украины согласовал начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года .
-
Ранее программу "Возвращайся и оставайся" анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря.
-
С 1 марта государственная программа Доступные кредиты 5-7-9% включает дополнительную опцию - кредитные гарантии, то есть кредиты будут выдавать даже без залога .
Ставка кредита в таком случае будет зависеть от объема бизнеса и наемных работников, в частности предусмотрено:
-
5% - для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места. Выручка в 25 млн грн.
-
7% - бизнес с выручкой до 25 млн грн, который не будет создавать новые рабочие места. Если такой бизнес со захочет нанять людей, за каждого нанятого работника ставка снизится на 0,5%.
-
9% - ставка для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.
-
Ранее министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что кредитование малых предпринимателей в рамках государственной программы "5-7-9%" еще не заработало на полную мощность из-за того, что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb