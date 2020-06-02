Кредит по программе "5-7-9%" впервые получил украинский стартап

2 июня, 2020, 11:27

Эко-стартап из Хмельницкого стал первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Укргазбанк выдал этому бизнесу кредит 1,3 млн грн под 7% годовых. Средства будут потрачены на закупку уникального оборудования для производства. Сначала над проектом будут работать два специалиста, а в последствии предприятие собирается обеспечить 8 рабочих мест.

Что, по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%", позволит предприятию снизить стоимость кредита до 5% годовых.

Фонд развития предпринимательства предоставил гарантию, которая покроет 80% суммы кредита.

Бизнесмен создал уникальное эко-предприятие по производству разжигателя огня из волокон древесной шерсти.

Ставка кредита в таком случае будет зависеть от объема бизнеса и наемных работников, в частности предусмотрено:

5% - для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места. Выручка в 25 млн грн.

7% - бизнес с выручкой до 25 млн грн, который не будет создавать новые рабочие места. Если такой бизнес со захочет нанять людей, за каждого нанятого работника ставка снизится на 0,5%.

9% - ставка для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

Ранее министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что кредитование малых предпринимателей в рамках государственной программы "5-7-9%" еще не заработало на полную мощность из-за того, что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств.

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