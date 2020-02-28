С марта кредит для предпринимателей под 5-7-9% открывать даже без залога

28 февраля, 2020, 11:41

С 1 марта государственная программа Доступные кредиты 5-7-9% будет включать дополнительную опцию - кредитные гарантии

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

"С помощью запуска второго компонента программы Доступные кредиты 5-7-9% мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания. Речь идет о предпринимателях, которые решили создать собственное дело с нуля и кроме идеи не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности ", - пояснил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.

Он добавил, что в случае необходимости, действующий бизнес тоже сможет получить частичную кредитную гарантию, что покрывать до 50% его кредита по программе.