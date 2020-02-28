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Espreso.tvОбществоС марта кредит для предпринимателей под 5-7-9% открывать даже без залога

С марта кредит для предпринимателей под 5-7-9% открывать даже без залога


фото: dtkt.ua
С 1 марта государственная программа Доступные кредиты 5-7-9% будет включать дополнительную опцию - кредитные гарантии

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

"С помощью запуска второго компонента программы Доступные кредиты 5-7-9% мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания. Речь идет о предпринимателях, которые решили создать собственное дело с нуля и кроме идеи не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности ", - пояснил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.

Он добавил, что в случае необходимости, действующий бизнес тоже сможет получить частичную кредитную гарантию, что покрывать до 50% его кредита по программе.

  • Напомним, по состоянию на 26 февраля Фонд развития предпринимательства, который управляет программой Доступные кредиты 5-7-9%, согласовал проект договора о предоставлении частичных кредитных гарантий со всеми четырьмя государственными банками: ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сбербанком.
  • А по состоянию на 27 февраля украинские банки уже выдали льготных кредитов под 5-7-9% годовых для поддержки бизнеса на общую сумму 30 млн грн.
 
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