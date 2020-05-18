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Espreso.tvОбществоПрограмма госкредитов 5-7-9 на полную мощность еще не заработала, - министр экономики

Программа госкредитов 5-7-9 на полную мощность еще не заработала, - министр экономики


фото: finclub
Кредитование малых предпринимателей в рамках государственной программы "5-7-9%" еще не заработала на полную мощность из-за того, что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств

Об этом в интервью Liga.net заявил министр экономики Игорь Петрашко.

"К сожалению, программа, де-факто, не заработала на полную мощность. До обновления программы, за 3 месяца всеми банками-партнерами программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдан 451 кредит на общую сумму 276 млн грн. Это очень мало. И мы понимаем, что она не будет работать сейчас, потому что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств. Поэтому портфельные гарантии могут стать двигателем кредитования", - пояснил он.

"Что мы предлагаем сейчас по программе 5-7-9 и чем уже можно пользоваться. Если ваш бизнес оборот до 10 млн евро и у вас есть кредит в банке, государство компенсирует вам погашение процентов в течение одного года. В бюджете под это направление выделено 4 млрд гривен. С нашей точки зрения, этого будет достаточно, но если потребуется больше, мы будем вносить изменения в бюджет", - отметил министр.

По его словам, правительство работает над программами, которые хочет запустить, чтобы дать доступные кредиты для предпринимателей.

Петрашко заявил, что одно из направлений - доступ к портфельным гарантиям для банков, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

"Это нужно для того, чтобы кредитовать приоритетные секторы экономики, усиливать определенные отрасли, которые страдают от того или иного кризиса. Если это будет проголосовано, у нас появится новый инструмент, и мы будем частично брать на себя риски вместе с банками по пулу кредитов для различных отраслей ", - добавил министр.

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