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Espreso.tvОбществоЗеленский пообещал кредиты под 5-9% в рамках программы "Возвращайся и оставайся"

Зеленский пообещал кредиты под 5-9% в рамках программы "Возвращайся и оставайся"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск новой программы под названием "Возвращайся и оставайся", первым этапом которой должны стать доступные кредиты для собственного дела

Об этом он сообщил в видеообращении.

Зеленский напомнил слова со своей инаугурации о том, что украинцев в мире - 65 млн.

Он рассказал о запуске новой программы под названием "Возвращайся и оставайся", первым этапом которой должны стать доступны кредиты для собственного дела.

"Сумма кредита 1,5 млн грн на 5 лет. Ставки следующие: 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места. 7% - для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн без наемных работников", - пояснил Зеленский.

Во втором случае при найме каждого работника, ставка кредита будет снижаться на 0,5%.

Кредит под 9% будут выдавать тем, кто уже работает и имеет выручку от 25 до 50 млн грн.

 

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