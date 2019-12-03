Зеленский пообещал кредиты под 5-9% в рамках программы "Возвращайся и оставайся"
3 декабря, 2019, 16:35
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск новой программы под названием "Возвращайся и оставайся", первым этапом которой должны стать доступные кредиты для собственного дела
Об этом он сообщил в видеообращении.
Зеленский напомнил слова со своей инаугурации о том, что украинцев в мире - 65 млн.
Он рассказал о запуске новой программы под названием "Возвращайся и оставайся", первым этапом которой должны стать доступны кредиты для собственного дела.
"Сумма кредита 1,5 млн грн на 5 лет. Ставки следующие: 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места. 7% - для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн без наемных работников", - пояснил Зеленский.
Во втором случае при найме каждого работника, ставка кредита будет снижаться на 0,5%.
Кредит под 9% будут выдавать тем, кто уже работает и имеет выручку от 25 до 50 млн грн.
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