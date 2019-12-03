Зеленский пообещал кредиты под 5-9% в рамках программы "Возвращайся и оставайся"

3 декабря, 2019, 16:35

Об этом он сообщил в видеообращении.

Зеленский напомнил слова со своей инаугурации о том, что украинцев в мире - 65 млн.

Он рассказал о запуске новой программы под названием "Возвращайся и оставайся", первым этапом которой должны стать доступны кредиты для собственного дела.

"Сумма кредита 1,5 млн грн на 5 лет. Ставки следующие: 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места. 7% - для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн без наемных работников", - пояснил Зеленский.

Во втором случае при найме каждого работника, ставка кредита будет снижаться на 0,5%.

Кредит под 9% будут выдавать тем, кто уже работает и имеет выручку от 25 до 50 млн грн.