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Espreso.tvОбществоПравительство одобрило старт программы дешевых кредитов для бизнеса с 1 февраля

Правительство одобрило старт программы дешевых кредитов для бизнеса с 1 февраля


фото: dtkt.ua
Кабинет министров Украины согласовал начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в телеграмме.

"Правительство одобрило постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля. Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса", - заявил Гончарук.

Он также добавил, что правительство 24 января определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства.

Напомним, ранее программу "Возвращайся и оставайся" анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря. В ее рамках предлагают выдавать кредиты под:

  • 5% или нового действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;

  • 7% для нового или действующего бизнеса, с выручкой до 25 млн грн в год, не создает рабочих мест. При этом за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5%;

  • 9% для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн в год для расширения собственного дела.

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