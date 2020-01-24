Правительство одобрило старт программы дешевых кредитов для бизнеса с 1 февраля

24 января, 2020, 13:44

Кабинет министров Украины согласовал начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в телеграмме.

"Правительство одобрило постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля. Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса", - заявил Гончарук.

Он также добавил, что правительство 24 января определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства.

Напомним, ранее программу "Возвращайся и оставайся" анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря. В ее рамках предлагают выдавать кредиты под: