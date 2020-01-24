Правительство одобрило старт программы дешевых кредитов для бизнеса с 1 февраля
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в телеграмме.
"Правительство одобрило постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля. Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса", - заявил Гончарук.
Он также добавил, что правительство 24 января определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства.
Напомним, ранее программу "Возвращайся и оставайся" анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря. В ее рамках предлагают выдавать кредиты под:
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5% или нового действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;
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7% для нового или действующего бизнеса, с выручкой до 25 млн грн в год, не создает рабочих мест. При этом за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5%;
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9% для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн в год для расширения собственного дела.
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