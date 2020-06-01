Китай пригрозил США "жесткими контрмерами" в случае санкций через Гонконг

1 июня, 2020, 16:17

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян пригрозил Вашингтону "жесткими контрмерами" в случае отмены специального режима для Гонконга и санкций против китайских ученых и компаний

Об этом сообщает Reuters.

По словам Лицзян, объявленные американским президентом Дональдом Трампом меры серьезно вмешиваются во внутренние дела Китая, ухудшают отношения между США и Китаем, а также наносят ущерб обеим сторонам.

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"Любые заявления или действия США, которые наносят ущерб интересам Китая, встретятся с жесткой контратакой Китая", - подчеркнул он.

Кроме того, источники издания рассказали, что Пекин уже обратился к своим государственных компаний с просьбой прекратить закупку сои и свинины в США после того, как Вашингтон заявил о санкциях. А в случае введения новых мер Вашингтоном, Китай планирует прекратить покупать сельскохозяйственные товары.

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Накануне китайский парламент одобрил новое законодательство о национальной безопасности, которое, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.