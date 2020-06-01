Китай пригрозил США "жесткими контрмерами" в случае санкций через Гонконг
Об этом сообщает Reuters.
По словам Лицзян, объявленные американским президентом Дональдом Трампом меры серьезно вмешиваются во внутренние дела Китая, ухудшают отношения между США и Китаем, а также наносят ущерб обеим сторонам.
Читайте также: Трамп анонсировал "мощные" санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге
"Любые заявления или действия США, которые наносят ущерб интересам Китая, встретятся с жесткой контратакой Китая", - подчеркнул он.
Кроме того, источники издания рассказали, что Пекин уже обратился к своим государственных компаний с просьбой прекратить закупку сои и свинины в США после того, как Вашингтон заявил о санкциях. А в случае введения новых мер Вашингтоном, Китай планирует прекратить покупать сельскохозяйственные товары.
Читайте также: Антикитайские протесты: Тайвань пообещал активно помогать народу Гонконга
Накануне китайский парламент одобрил новое законодательство о национальной безопасности, которое, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb