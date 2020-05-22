Китай хочет ввести в Гонконге закон о нацбезопасности, установив наказание за "мятеж, сепаратизм и измену"

22 мая, 2020, 14:58

Правительство Китая собирается представить на конгрессе спорный закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга"

Об этом сообщает ВВС .

"Правительство Китая собирается представить на конгрессе спорный закон о безопасности Гонконга", - говорится в сообщении.

Ежегодный Национальный народный конгресс, который собирается сегодня, включил в свою повестку дня проект закона "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга", который предусматривает ответственность за "мятеж, сепаратизм и измену".

Как отмечает издание, ситуация может обостриться, поскольку Пекин теоретически может просто обойти избранных законодателей Гонконга и навязать свои изменения.

Гонконг является административным районом Китая. С тех пор как Великобритания вернула Гонконгу суверенитет в 1997 году, район придерживался политики "одна страна, две системы", что позволило ему получить определенные свободы, которых нет у остального Китая.

Сторонники демократии в Гонконге считают такой шаг очередной попыткой коммунистического руководства Китая нивелировать местные свободы.

В прошлом году Гонконг переживал волну бурных протестов и общественного недовольства, а также требований демократических реформ. Руководство Китая считает, что закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" необходим для предотвращения повторения таких акций протеста.