Китайский парламент принял закон о национальной безопасности Гонконга, который запрещает антиправительственные призывы

28 мая, 2020, 11:28

Парламент Китая принял новый закон о национальной безопасности Гонконга

Он предусматривает, что в регионе запретят антиправительственные призывы, призывы к отделению от Китая, сообщает BBC .

Власти Гонконга не будут принимать закон отдельно - он сразу вступит в силу на его территории после утверждения высшим руководством Китая. Закон вызвал обеспокоенность то, что таким образом Гонконг может потерять особый административный статус.

Рассмотреть закон о "национальной безопасности" решили из-за того, что местные власти Гонконга способна самостоятельно внедрить подобные мероприятия.

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Местные демонстранты заявляют, что закон угрожает демократичности и правам и свободам гонконжцив, которые гарантируются им "базовым законом".

"Базовый закон" (аналог Конституции) было принято после передачи Великобританией гонконгской территории Китая. Он гарантирует его жителям ограничены свободы, недоступные на территории материковой КНР.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил , что Гонконг из-за действий Китая уже не имеет такой степени автономии, которая гарантирует ему специальный статус в отношениях со Штатами.

Обязательства госсекретаря США удостоверять статус автономии предусмотрены Законом о правах человека и демократии в Гонконге, который вступил в силу в ноябре 2019 года. Если такого подтверждения (которое должно быть раз в год) госсекретарь не предоставляет, США могут прибегать к санкциям против должностных лиц, ответственных за нарушение прав в Гонконге.

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