Антикитайские протесты: Тайвань пообещал активно помогать народу Гонконга
Об этом сообщила президент Тайваня Цай Инвэнь, пишет Reuters.
Предложение о помощи народу Гонконга президент Тайваня опубликовала после того, как полиция Китая разогнала водометами и слезоточивым газом недавний митинг в Гонконге.
Позже в воскресенье, 24 мая, на своей странице в Facebook Цай сказала, что предлагаемый закон о нацбезопасности представляет собой серьезную угрозу свободе Гонконга и независимости судебной власти. Она сказала, что пули и репрессии - это не способ удовлетворить чаяния народа Гонконга на свободу и демократию.
"Перед лицом меняющейся ситуации международное сообщество активно протянуло руку помощи народу Гонконга. Тайвань будет еще более активно предоставлять народу Гонконга необходимую помощь", - написала она.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что закон о национальной безопасности в Гонконге "должен вступить в силу немедленно". По его словам, необходимость закона показали многомесячные акции протеста в Гонконге в 2019 году, которые, как считают в Пекине, "серьезно угрожали национальной безопасности Китая".
Протесты в Гонконге начались после того, как Китай принял закон об экстрадиции, который, по мнению Гонконге, нарушал правила автономии этого особого региона. Пандемия коронавируса приостановила протесты. Однако в это время Китай разрабатывал законопроект, который бы позволил разгонять протесты, ссылаясь на "угрозу нацбезопасности".
На фоне этих протестов Тайвань стал убежищем для растущего числа митингующих Гонконга. Китай, в свою очередь, обвиняет сторонников независимости Тайваня в сговоре с протестующими.
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