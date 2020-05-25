Антикитайские протесты: Тайвань пообещал активно помогать народу Гонконга

25 мая, 2020, 10:42

Тайвань обещает предоставить народу Гонконга "необходимую помощь" во время протестов из-за предложенного Китаем закона о нацбезопасности

Об этом сообщила президент Тайваня Цай Инвэнь, пишет Reuters.

Предложение о помощи народу Гонконга президент Тайваня опубликовала после того, как полиция Китая разогнала водометами и слезоточивым газом недавний митинг в Гонконге.

Позже в воскресенье, 24 мая, на своей странице в Facebook Цай сказала, что предлагаемый закон о нацбезопасности представляет собой серьезную угрозу свободе Гонконга и независимости судебной власти. Она сказала, что пули и репрессии - это не способ удовлетворить чаяния народа Гонконга на свободу и демократию.

"Перед лицом меняющейся ситуации международное сообщество активно протянуло руку помощи народу Гонконга. Тайвань будет еще более активно предоставлять народу Гонконга необходимую помощь", - написала она.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что закон о национальной безопасности в Гонконге "должен вступить в силу немедленно". По его словам, необходимость закона показали многомесячные акции протеста в Гонконге в 2019 году, которые, как считают в Пекине, "серьезно угрожали национальной безопасности Китая".

Протесты в Гонконге начались после того, как Китай принял закон об экстрадиции, который, по мнению Гонконге, нарушал правила автономии этого особого региона. Пандемия коронавируса приостановила протесты. Однако в это время Китай разрабатывал законопроект, который бы позволил разгонять протесты, ссылаясь на "угрозу нацбезопасности".

На фоне этих протестов Тайвань стал убежищем для растущего числа митингующих Гонконга. Китай, в свою очередь, обвиняет сторонников независимости Тайваня в сговоре с протестующими.