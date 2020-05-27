Трамп анонсировал "мощные" санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге

27 мая, 2020, 10:28

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни объявит о мерах по Китаю из-за ситуации в Гонконге

Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме, сообщает Reuters.

"Мы делаем нечто прямо сейчас. Думаю, вам это покажется очень интересным, но я не буду говорить об этом сегодня, я скажу об этом через несколько дней", - отметил Трамп.

Позже у него спросили, входят ли в эти мероприятия санкции против Китая, на что Трамп ответил, что ожидается "что-то мощное".

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Напомним, в Гонконге начались акции протеста из-за закон о национальной безопасности, который хочет принять материковый Китай.

Этот закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.