Китай подрывает автономию Гонконга, - Помпео

27 мая, 2020, 20:01

27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в связи с инициированным Китаем законом о нацбезопасности, Гонконг фактически потерял автономию в составе страны

Об этом госсекретарь США Помпео заявил в Twitter.

"Сегодня я сообщил в Конгресс, что Гонконг больше не пользуется автономией по отношению к Китаю, если учитывать факты с места событий. США - вместе с людьми Гонконге", - написал Помпео в Twitter.

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong. - Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020

В заявлении госсекретаря, размещенном на сайте госдепа, уточняется, что Гонконг в дальнейшем не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии.

Помпео указал на намерение китайского парламента в одностороннем порядке принять законопроект о госбезопасности Гонконга.

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"Разрушительное решение Пекина - лишь один из шагов в серии мероприятий, которые подрывают автономию и свободы Гонконга и собственные обещания Китая в адрес людей Гонконга, предусмотренных Объединенной китайско-британской декларацией по вопросу передачи Гонконга - международным договором, заверенным ООН", - отметил Помпео.

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На прошлой неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, что создает "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии китайского парламента подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

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Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения эпидемии коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

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