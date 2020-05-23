COVID-19 в Украине: 20580 случаев, за сутки - 432 новых
В общем заболели 1494 ребенка и 4 тыс. медиков, передает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Еспресо.TV
За сутки зафиксировано 432 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 853 случая;
Волынская область - 759 случаев;
Днепропетровская область - 865 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 618 случаев;
Закарпатская область - 1042 случая;
Запорожская область - 403 случая;
Ивано-Франковская область - 1274 случая;
Кировоградская область - 466 случаев;
Киев - 2569 случаев;
Киевская область - 1375 случаев;
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Львовская область - 1285 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 280 случаев;
Одесская область - 821 случай;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1368 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1108 случаев;
Харьковская область - 892 случая;
Херсонская область - 177 случаев;
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Хмельницкая область - 329 случаев;
Черновицкая область - 2964 случая;
Черкасская область - 387 случаев;
Черниговская область - 127 случаев.
Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении - 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников.
- По данным Минздрава, по состоянию на 22 мая 11 областей Украины и Киев не были готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, на чем, в частности, настаивает городские власти Киева . Вместе с тем, Киевщина еще на жестком карантине.
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