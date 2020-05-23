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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: 20580 случаев, за сутки - 432 новых

COVID-19 в Украине: 20580 случаев, за сутки - 432 новых


фото: time.com
По состоянию на 9:00 утра субботы, 23 мая 2020 года, в Украине насчитывается 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели (из них - 1 766 медработников)

В общем заболели 1494 ребенка и 4 тыс. медиков, передает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Еспресо.TV

За сутки зафиксировано 432 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 853 случая;

Волынская область - 759 случаев;

Днепропетровская область - 865 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 618 случаев;

Закарпатская область - 1042 случая;

Запорожская область - 403 случая;

Ивано-Франковская область - 1274 случая;

Кировоградская область - 466 случаев;

Киев - 2569 случаев;

Киевская область - 1375 случаев;

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Львовская область - 1285 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 280 случаев;

Одесская область - 821 случай;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1368 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1108 случаев;

Харьковская область - 892 случая;

Херсонская область - 177 случаев;

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Хмельницкая область - 329 случаев;

Черновицкая область - 2964 случая;

Черкасская область - 387 случаев;

Черниговская область - 127 случаев.

Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении - 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников.

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