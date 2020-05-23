COVID-19 в Украине: 20580 случаев, за сутки - 432 новых

23 мая, 2020, 09:55

По состоянию на 9:00 утра субботы, 23 мая 2020 года, в Украине насчитывается 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели (из них - 1 766 медработников)