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Espreso.tvОбществоФальсификации в статистике эпидемии коронавируса в Украине

Фальсификации в статистике эпидемии коронавируса в Украине


фото: Укрінформ
Украинский общественный деятель и диссидент Иосиф Зисельс заявил о фальсификации в статистике эпидемии коронавируса в Украине

В наше время - время массовых фейков, людей сложно удивить очередной фальсификацией. Но мы, граждане Украины, не хотим, чтобы нас обманывали, особенно в очень важном деле - процессе прохождения эпидемии COVID-19 в собственной стране. Многим может быть безразлично, если такая фальсификация имеет место в России, потому что там власть врет даже тогда, когда в этом нет политической необходимости, просто так - из любви к "искусству лжи". Но нам это не безразлично когда сознательной фальсификацией могут заниматься украинские чиновники от медицины, поскольку от этого зависит наше здоровье и даже жизнь.

Я по специальности физик-теоретик, но судьба распорядилась иначе и завела меня в диссидентскую и общественную деятельность, о чем я не пожалел ни разу за 50 лет.

С начала карантина я уделяю внимание математическому мониторингу процесса эпидемии в 50 странах мира, статистике которых доверяю. Украинской статистике из общих соображений я не доверял, но прежде всего грешил на несостоятельность, недисциплинированность и равнодушие наших чиновников. Но, как выяснилось сегодня утром, речь идет не об этих "качествах" чиновников, а вероятнее - об откровенной и сознательной фальсификации. Но, давайте по порядку.

Среди различных параметров, характеризующих эпидемию, выделим коэффициент летальности. Обозначим его как Кл. На самом деле, их два, но воспользуемся другим. Кл - это соотношение в процентах между общим количеством летальных случаев на конкретный день и суммарным количеством инфицированных в этот же день. Посмотрим, как это выглядит для Украины:

Табл. 1. Украина: (начало эпидемии - 3.03, первый летальный случай - 13.03)

На первый взгляд, ничего удивительного - Кл варьируется между 2,59 и 3,13. Но если углубляться в расчеты дальше, то становится очевидным, что не все так просто. Во-первых, "наш" коэффициент летальности значительно меньше, чем в большинстве развитых стран, где уровень медицины, по определению, намного выше, чем украинский.

Для того чтобы вести расчеты корректно, будем сравнивать соответствующие периоды времени в разных странах, когда количество инфицированных в них отвечало аналогичному сроку в Украине, то есть от 1892 до 5710., как в таблице 1.

 

Можем подытожить. На наш взгляд, динамика изменения коэффициента летальности в конкретной стране зависит от нескольких параметров, присущих именно этой стране: уровень здравоохранения, то есть медицинских услуг, срока введения карантина и его жесткости, точности в определении причины летального исхода, наличия или отсутствия указаний от высших чиновников по "регулированию" коэффициента летальности и тому подобное. Сравнивая динамику изменения этого коэффициента с соответствующими процессами в других странах, мы видим, что Украина заняла среди них неадекватное место, не там она должна находиться, если мы доверяем своему разумению уровня медицинских услуг в нашей стране.

Но это не единственное и не главное, что указывает нам на возможность фальсификации в статистике эпидемии в Украине. Главное - это то, что во всех странах прослеживается динамика упомянутого коэффициента в течение процесса эпидемии, этот коэффициент ни в одной стране не колеблется вокруг одного значения, а везде меняется, иногда даже существенно. А в Украине он, будто привязан к значению Кл = 2,85 и не отклоняется от него более чем на 10%. Это похоже на существование приказа или инструкции относительно того, как украинские статистики должны вести себя с коэффициентом летальности.

Для очень мнительных скептиков, которым мало приведенных выше аргументов могу добавить еще один, очень существенный - графики зависимости коэффициента летальности в разных странах в одной системе координат, чтобы легче было сравнивать (Граф.№1). На компьютере с большим экраном этот график можно значительно увеличить для наглядности, но и так можно увидеть, насколько график Украины отличается от других графиков и действительно, находится там, где ему не место - между Израилем, снизу, и ФРГ и Австрией, сверху . Мы можем гордиться украинской медициной и ее умением спасать людей от смерти - грустная шутка.

Если мы поищем, в какой стране прослеживаются аналогичные "корректировки" процесса эпидемии, то далеко ходить не придется, нужно только немного продвинуться на восток и познакомиться с российской статистикой.

Не надо слишком присматриваться, чтобы увидеть "русский феномен" - коэффициент летальности в России никак "не может" преодолеть цифру 1,00. Похоже такое было указание сверху - не выходить за 1,00 и быть в группе лидеров мировой медицины - Германии, Австрии, Новой Зеландии и Израиля. Большому кораблю - большое плавание! И здесь не удержались - прорезались имперские амбиции. И на граф.№1 россияне без проблем "доказывают", что их медицина - лучшая в мире.

Вопрос: а почему украинским чиновникам брать пример с махинаций их российских коллег? Ведь мы декларируем, что во всем следуем европейским образцам, а на самом деле - вот куда посматриваем. Надо не декларировать, а просто прекратить лгать людям и фальсифицировать такие важные сегодня данные, ведь речь идет о здоровье и жизни украинских граждан.

Примечания: Все цифры, использованные в этом сообщении, заимствованные с сайта всемирной статистики Worldometer: https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR3mDoMsxJ285oOtxuxbqJ8e5TOkbHxtQSDYzNiKLlMGtXKibw71Z2NJW9k

а также со страницы "Хронология распространения COVID-19" (данные Института Джона Хопкинса (США) - Data Repository by Johns Hopkins

CSSE (COVID-19 Dataset - Daily reports):

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1 % 8F_% D1% 80% D0% B0% D1% 81% D0% BF% D1% 80% D0% BE% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% B0% D0% BD% D0% B5 % D0% BD% D0% B8% D1% 8F_COVID-19 # cite_note-data1-3

Большая и искренняя благодарность госпоже Галине Хараз за существенную помощь в построении очень красивой графики.

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