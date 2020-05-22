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Espreso.tvОбществоКличко обратился к правительству: хочет послаблений карантина, хоть Киев не отвечает всем критериям

Кличко обратился к правительству: хочет послаблений карантина, хоть Киев не отвечает всем критериям


фото: klichko.org
Киев не отвечает одному из критериев ослабление карантина - количества больных на 100 тыс. населения

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Следующее и важное: с 23 мая столица планировала следующий этап ослабления ограничений. Подчеркну - с соблюдением всех норм и регламентов. Сегодня Минздрав заявил, что Киев и еще 11 регионов не соответствует критериям ослабление карантина", - отметил Кличко.

Он отметил, что столица не отвечает только по одному критерию - количество больных на 100 тыс. населения. Определена Минздравом норма 12 на 100 тыс., в Киеве - 44.

"Что касается других двух критериев - претензий нет", - отметил Кличко.

Он отметил, что по одному из показателей - количества больных на 100 тыс. населения Киев не отвечает критериям выхода из карантина из-за недавниех вспышек в общежитиях.

"За последние 6 дней заболеваемость была в пределах нормы", - добавил Кличко.

"Я обращаюсь к правительству со следующим: позволить Киеву начать второй этап послаблений, но не всех, а тех критически необходимы городу и бизнесу.Зокрема, восстановить работу наземного общественного транспорта и торговових заведений до 1 тыс. кв. с 22 мая. Не открывать пока детские площадки. Метро открыть, как планировали, - с 25 мая из-за транспортный коллапс в городе. ", - заявил мэр.

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