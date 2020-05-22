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Espreso.tvОбществоКиев и 11 областей Украины не готовы ко второму этапу снятия карантина, - МОЗ

Киев и 11 областей Украины не готовы ко второму этапу снятия карантина, - МОЗ


фото: reuters
По состоянию на 22 мая 11 областей Украины и Киев не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Не готовы в дальнейшем снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области. А также Киев и Киевская область.

В этих областях большое количество больных, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.

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