Киев и 11 областей Украины не готовы ко второму этапу снятия карантина, - МОЗ
22 мая, 2020, 12:14
По состоянию на 22 мая 11 областей Украины и Киев не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Не готовы в дальнейшем снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области. А также Киев и Киевская область.
В этих областях большое количество больных, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.
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- Несмотря на это, в Киеве с 23 мая должен полноценно заработать наземный транспорт , а с 25 мая должен возобновить работу метрополитен.
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