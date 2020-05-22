Запрет работы детсадов и перевозок: Киевщине не будут ослаблять карантин в ближайшие дни, - ОГА

22 мая, 2020, 20:03

В Киевской области сохраняется запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, в том числе между населенными пунктами области

Об этом на брифинге сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает корреспондент Укринформа.

"Какими бы непопулярными не были такие решения и шаги, следовательно, говорю прямо: анонсированное ранее снятие или ослабление карантина пока вводить рано. Это решение только что подтвердила региональная комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сказал Володин.

Также, по его словам, сохраняется масочный режим в общественных местах и другие карантинные правила.

"Пока сохраняется запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, в том числе между населенными пунктами области. Это значит, что еще рано открывать детские сады и другие учебные заведения, кинотеатры, развлекательные центры, спортзалы и другие места с большим скоплением людей в помещениях", - отметил Володин.

Он также напомнил, что в Киевской области из-за неблагоприятной противоэпидемической ситуации пока не будут принимать решение по ослаблению противоэпидемических мер.

Володин отметил, что в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность - 14 человек на 100 тыс. населения (нужно меньше 12-ти). Загруженность коек - 8,9% (нужно менее 50%). Среднее количество ПЦР-тестов - 19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

"Так что один из необходимых факторов (а именно - инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - отметил Володин.

Напомним, утром сообщалось, что Киевская областная государственная администрация пока не будет смягчать карантин, поскольку один из факторов, а именно: количество случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения превышает допустимую норму.

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