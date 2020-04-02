Первые крупнейшие очаги коронавируса в Украине. Инфографика

2 апреля, 2020, 20:30

Дмитрий Добрый

Отдельных мест, где более 10 больных, не так уж и много. Это города: Киев, Винница, Ивано-Франковск, Черкассы. Районы - почти вся Буковин,а Монастыриский и Залещицкий на Тернопольщине, Надворнянский и Тисменецкий на Франковщине, Каменский на Черкасчине

Как и в других странах Covid-19 у нас распространяется неравномерно. Где-то ещё нет ни одного случая, а где-то ежесуточно добавляются десятки и десятки новых сообщений о положительном ПРЛ-тесте.

Министерство здравоохранения сообщает общую эпидемиологическую картину по областям, однако вирус распространяется шаг за шагом - от человека к человеку, от населенного пункта к населенному пункту. Ограниченная определенной территорией отдельная взятая группа населения образует эпицентр заболеваемости, а с ними уже бороться гораздо сложнее, чем с единичными случаями.

Если сопоставить сегодняшние данные от Минздрава с сообщениями от местных областных и городских государственных администраций, а также с тем, что их руководители заявляют на брифингах и у себя на страницах, можно выделить несколько крупнейших очагов коронавируса в Украине. Ситуация в них сейчас только ухудшается, среди инфицированных есть медики, правоохранителями там установлены блок-посты, а работа лечебных учреждений переведена в усиленный режим.

Итак, посмотрим на уже существующие очаги и на то, как формируются новые.

За основу возьмем участки с более чем десятью случаями заболевания в одном городе или районе.

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Киев и Киевская область

Начнем со столицы, куда после отдыха и деловых поездок за границу (а именно эти пути распространения коронавируса в случае Киева называются специалистами) киевляне "привезли" с собой болезнь. Общая численность больных в городе от первого установленного случая составляет 161 человек.

По районам города Киева статистика распределена следующим образом:

Печерский - 34;

Соломенский - 26;

Дарницкий - 23;

Голосеевский - 18;

Шевченковский - 17;

Оболонский - 13;

Подольский, Деснянский, Святошинский - по 8.

Размер районов города Киева совершенно разный. Тоже самое, безусловно, касается плотности заселения и социального статуса жителей тех или иных уголков украинской столицы.

Как мы видим, в достаточно малонаселенном историческом центре, а это Печерский, Шевченковский и Подольский районы, сосредоточено 59 больных, то есть более трети. Такая же закономерность с привязкой к статусу жителей наблюдается и в Киевской области, где показатели преимущественно "делает" Обуховский район.

"(В области, - ред.) Официально подтверждены 64 случая заболевания коронавирусом. Из них 27 - в Обуховском р-не: пгт Козин, с. Романков., г. Украинка, г. Обухов (в т.ч. 3 ребенка) ", - отмечается в пресс-релизе КОДА.

Поселок Козин в народе больше известен как элитная местность Конча-Заспа. В расположенных в нем коттеджах, усадьбах и дворцах живут известные представители бизнеса и политикума. Стоимость одного квадратного метра недвижимости там самая высокая в стране. И вот туда, в эти VIP-апартаменты, некоторые и прибыли зараженными из Европы. Чьи-то фамилии мы знаем, чьи-то - нет. Однако факт остается фактом.

Соседнее с Козином село Романков среди других киевских окраин тоже не бедное.

Буковина

После Киева наихудшая ситуация в самой маленькой по площади Черновицкой области.

С самого начала попадания коронавируса в Украину эпидемия свирепствует там невероятно сильно.

Заражены 143 буковинца. Страдают практически все районы, как в низменной, так и в горной части региона, за исключением Путильского - на западе и Кельменецкого и Сокирянского - на востоке. В то же время, собственно в Черновцах насчитывается только 16 больных.

Вечером 1 апреля в медицинских учреждениях области находились 80 пациентов с коронавирусом или с подозрением на него. Наибольшее количество - в областной клинической больнице, областной детской больнице, Черновицкой городской больнице №1, Глыбоцкой и Хотынской ЦРБ.

При этом пять человек находились на неинвазивной вентиляции легких. Трое из них, с подтвержденным коронавирусом - в областной клинической больнице, еще двое больных - в райцентре Глубокая.

В пяти селах Черновицкой области установлено ограничение на въезд и выезд. На временных блок-постах дежурят правоохранители.

Речь идет о:

Колинковцы - 13 больных;

Брусница - 13;

Чагор - 7;

Большой Кучуров - 7;

Лужаны - 5.

Внутреннее напряжение в них, прежде всего психологическое, доходит до разных форм. Абсолютно нежелательных, хотя и вполне ожидаемых при подобных обстоятельствах.

Несмотря на врачебную тайну, местные жители назначили "виновной" в заражении сразу нескольких сел женщину по имени Елизавета, которая недавно вернулась из Италии, но не придерживалась режима самоизоляции. Эта пожилая дама записала и разместила в соцсетях (больше похожее на крик отчаяния) эмоциональное видеообращение к землякам. Стоя на коленях женщина просит простить ее, если в чем-то виновата, и не трогать детей и внуков, так как, по ее словам, такие угрозы якобы поступают.

"Каждую ночь дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе. ... Оставьте моего Максимка и Сашу, оставьте мою Катюшу, Наталью ... Я вас прошу, хотите расправиться - вызовите меня в село, убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что ни одна мама и бабушка не могла бы принести своим детям и внукам такую страшную беду. И вам не хотела, простите меня", - причитает женщина.

Тернопольщина

На Тернопольщине с ее 106-ю зарегистрированными больными положение дел схоже с соседней Черновицкой областью. В областном центре пациентов мало (только три), чего нельзя сказать о некоторых районах.

По состоянию на вечер 1 апреля руководство Тернопольской области подробно информировало:

Монастыриский район - 77;

Залещицкий - 14;

Казовский - 7;

Кременецкий - 2;

Бучацкий, Тернопольский и Бережанский - по 1.

В субботу, 28 марта, украинский певец, солист группы Kozak System Иван Леньо, то, что происходило в тот день в родном ему Монастыриске описывал словом "средневековье":

"Из-за отсутствия разъяснительных мероприятий, надлежащей культуры поведения и соблюдения норм карантина, равнодушия властей и других факторов, ситуация зашла в тупик. Больница в ужасном состоянии, аппаратов ИВЛ нет, а бедные врачи уже на пределе своих сил. Буквально рискуют жизнью. Их вообще из больницы не выпускают. Какое-то средневековье. Я прошу всех причастных к власти в Тернопольской области, сделать все возможное, чтобы остановить пандемию, любыми методами изолировать больных и облегчить труд врачам. А те активисты на местах, которые выбирали "зеленую" власть, бейте в набат и принуждайте его к реальным действиям. Врачам - низкий поклон, вы настоящие герои".

Прикарпатье

Количество больных Covid-19 стремительно растет и на Франковщине.

Еще с утра 30 марта там был только 41 продиагностированный случай, а сегодня, 2 апреля, их 74.

К большому сожалению, не все из десятков тысяч работников - а по словам городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который при этом ссылается на цифры от одного из операторов мобильной связи, из-за границы вернулись 50 тыс. человек - придерживаются взятого при пересечении государственной границы обязательства по пребыванию на самоизоляции в течение первых 14 дней. И это не может не сказываться.

Остальное приходится на следующие районы:

Надворнянский - 13;

Тисменецкий - 12;

Снятинский, Кольский - по 8;

Косовский, Толмацкий - по 2;

Коломийский, город Бурштын - по 1;

Рожнятовский - 3;

Болехив - 2.

Черкасчина

Еще утром 28 марта Минздрав докладывал о 3 больных коронавирусом в Черкасской области, но уже 29 марта количество таких людей резко увеличилось до 46. Прыжок состоялся благодаря вспышке заболеваемости в райцентре Каменка и прилегающем к нему районе. СМИ говорят, что человек с положительным результатом тестирования до того как пройти диагностику работал водителем автобуса.

Сегодня же из 54 зарегистрированных в области больных подавляющее большинство приходится на два населенных пункта:

Каменка - 28;

Черкассы - 13.

При этом предписание не проводить общественные мероприятия нарушают церкви.

По последним данным от мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, сейчас в городской инфекционной больнице в тяжелом состоянии находится 48-летний священнослужитель.

Следует отметить, что во время похоронной процессии с участием представителей церкви получил заражение Covid-19 68-летний Павел Бондарчук из села Ковалевка Монастырского района Тернопольской области. Оно стало для него летальным. Его случай стал первым смертельным в той области.

Винничина

В Винницкой области картина прямо противоположна той, что мы наблюдаем на Буковине или в упомянутых выше двух галицких областях. Там, как и в Киеве, коронавирус распространяется прежде всего в областном центре, а уже потом фиксируется в районах и городах по соседству, и то в сравнительно небольших объемах.

Как сообщает Винницкая ОГА, из 54 больных с положительным тестом (МЗ, правда, говорит о 51) непосредственно в Виннице - 42.

Вместо заключения

Другие крупные города, а то и целые области, пока держатся.

Однако все может вдруг измениться.

Всем без исключения следует действовать ответственно и решительно.

К отметке в 10 больных уже приблизились Запорожье (9) и Мелитополь (10).

Продолжает ухудшаться и ситуация на пограничной Сумщине, где в районе Конотопа - 9 случаев (2 летальных), в Кролевецком районе - 8 случаев.

В зоне повышенного риска - Одесчина, Львовщина, Ривненщина и Волынь.