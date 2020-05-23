25 мая метро в Киеве еще не будет, потому что столица не готова ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
Об этом на онлайнбрифингу в субботу, 23 мая 2020 года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .
"Сейчас в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход ко второму этапу смягчения пока не возможен", - сказал Степанов, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы столичному метрополитену 25 мая .
"Но я не исключаю, что ситуация может измениться в ближайшие дни. Тогда будет принято соответствующее решение в региональной комиссии ТЭБ и ЧС и могут быть изменения", - добавил министр.
- По данным Минздрава, по состоянию на 22 мая 11 областей Украины и Киев не были готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, на чем, в частности, настаивает городские власти Киева . Вместе с тем, Киевщина еще на жестком карантине.
- По состоянию на 9:00 утра субботы, 23 мая 2020 года, в Украине насчитывается 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели (из них - 1 766 медработников). За сутки зафиксировано 432 новых случая .
- Последние показаникы по Киеву : за сутки выявлено 47 случаев COVID-19, 13 человек выздоровели.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-