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Espreso.tvОбщество25 мая метро в Киеве еще не будет, потому что столица не готова ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов

25 мая метро в Киеве еще не будет, потому что столица не готова ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов

Показатель инцидентности не позволяет пока переходить к ослаблению карантина в Киеве

Об этом на онлайнбрифингу в субботу, 23 мая 2020 года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .

"Сейчас в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход ко второму этапу смягчения пока не возможен", - сказал Степанов, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы столичному метрополитену 25 мая .

"Но я не исключаю, что ситуация может измениться в ближайшие дни. Тогда будет принято соответствующее решение в региональной комиссии ТЭБ и ЧС и могут быть изменения", - добавил министр.

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