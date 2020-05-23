В Киеве за сутки выявлено 47 случаев COVID-19, 13 человек выздоровели

23 мая, 2020, 10:10

За минувшие сутки количество больных COVID-19 в Киеве выросло на 47 человек, среди которых 14 медиков

Об этом утром субботы 23 мая 2020 сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"Сейчас уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в фейсбуке.

Среди заболевших 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет, 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет и два мальчика 7 и 14 лет.

В больницы госпитализированы 7 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев за сутки подтверждено в Дарницком районе - 10 больных. В Святошинском районе 9 случаев, в Деснянском - 8 случаев заболевания.

"За сутки выздоровели 13 человек. В общем коронавирус преодолел 351 житель столицы", - добавил Кличко.

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