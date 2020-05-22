Стерненко подал на отвод прокурора, который не предоставил материалы следствия и не указал в деле ранение во время нападения
Об этом активист Сергей Стерненко написал в Facebook.
Стерненко отметил, что 21 мая получил письмо с постановлением, которым прокурор Бозовуляк которого недавно назначили в производстве старшим группы прокуроров, абсолютно немотивированно отказал ему как потерпевшему в ознакомлении с материалами.
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"Также в сообщениях о подозрении моим нападавшим прокурор и следователь специально не указали часть моих ранений и ранений нападавшего Кузнецова. По ходатайству об изменении подозрений также я получил отказ без объяснений", - заявил активист.
По словам Стерненко, прокурор Бозовуляк, назначенный главным по делу Венедиктовой, сейчас фабрикует против него обвинения и хочет вписать в сообщение о подозрении "вымышленную Портновым и Аваковым версию о том, что я якобы напал на своего нападавшего и что якобы я сам себе (!) разрезал руку специально".
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Он отметил, что прокурор назначил новые экспертизы по делу покушения на Стерненко и заявил, что тот уже считает активиста заранее виновным в умышленном убийстве.
"Вчера (21 мая, - ред.) я подал в суд заявление об отводе предвзятого прокурора. Сообщить мне о подозрении Бозовуляк по указанию от Венедиктовой хочет в течение следующих двух недель", - сказал Стерненко.
Стерненко выразил уверенность, что согласие на это давали в Офисе президента.
- Напомним, блоггер Роман Синицин заявлял, что по его информации, Стерненко хотели объявить подозрение в умышленном убийстве до 15 мая.
- Сергея Стерненко вызвали на 18 мая в СБУ для "участия в процессуальных действиях".
- У здания киевского городского управления СБУ на Печерске 18 мая собрались около сотни активистов, поддерживающих Стерненко.
- После допроса в СБУ Стерненко не огласили подозрение, зато признали его статус как потерпевшего .
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