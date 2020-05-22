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Espreso.tvОбществоСтерненко подал на отвод прокурора, который не предоставил материалы следствия и не указал в деле ранение во время нападения

Стерненко подал на отвод прокурора, который не предоставил материалы следствия и не указал в деле ранение во время нападения


фото: zaxid.net
Общественный активист Сергей Стерненко заявил, что прокурор Бозовуляк фабрикует против него обвинение по заказу Андрея Портнова и Арсена Авакова

Об этом активист Сергей Стерненко написал в Facebook.

Стерненко отметил, что 21 мая получил письмо с постановлением, которым прокурор Бозовуляк которого недавно назначили в производстве старшим группы прокуроров, абсолютно немотивированно отказал ему как потерпевшему в ознакомлении с материалами.

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"Также в сообщениях о подозрении моим нападавшим прокурор и следователь специально не указали часть моих ранений и ранений нападавшего Кузнецова. По ходатайству об изменении подозрений также я получил отказ без объяснений", - заявил активист.

По словам Стерненко, прокурор Бозовуляк, назначенный главным по делу Венедиктовой, сейчас фабрикует против него обвинения и хочет вписать в сообщение о подозрении "вымышленную Портновым и Аваковым версию о том, что я якобы напал на своего нападавшего и что якобы я сам себе (!) разрезал руку специально".

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Он отметил, что прокурор назначил новые экспертизы по делу покушения на Стерненко и заявил, что тот уже считает активиста заранее виновным в умышленном убийстве.

"Вчера (21 мая, - ред.) я подал в суд заявление об отводе предвзятого прокурора. Сообщить мне о подозрении Бозовуляк по указанию от Венедиктовой хочет в течение следующих двух недель", - сказал Стерненко.

Стерненко выразил уверенность, что согласие на это давали в Офисе президента.

 
  • Напомним, блоггер Роман Синицин заявлял, что по его информации, Стерненко хотели объявить подозрение в умышленном убийстве до 15 мая.
  • Сергея Стерненко вызвали на 18 мая в СБУ для "участия в процессуальных действиях".
  • У здания киевского городского управления СБУ на Печерске 18 мая собрались около сотни активистов, поддерживающих Стерненко.
  • После допроса в СБУ Стерненко не огласили подозрение, зато признали его статус как потерпевшего .

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