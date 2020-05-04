Стерненко объявят подозрение в умышленном убийстве до 15 мая, - блогер Синицын
4 мая, 2020, 21:29
СБУ совместно с Офисом генпрокурора готовят подозрение в умышленном убийстве активисту Сергею Стерненко
Об этом заявил блогер и общественный деятель Роман Синицын в Facebook.
"По моей информации, Сергею Стерненко готовят подозрение за 115 в УК (умышленное убийство). СБУ совместно с Офисом генпрокурора. Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно без права залога", - написал он.
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- Напомним, по информации журналиста Дениса Казанского, генпрокурор Ирина Венедиктова принимала у себя в офисе вдову нападавшего Ивана Кузнецова, погибшего в результате покушения на Сергея Стерненко
- Позже Стерненко подал заявление в НАБУ на Венедиктову
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Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу общественного активиста Сергея Стерненко на бездействие следственных НАБУ в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за ценных часов Hublot стоимостью более 300 тыс. грн, который она не задекларировала.
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