Стерненко объявят подозрение в умышленном убийстве до 15 мая, - блогер Синицын

4 мая, 2020, 21:29

СБУ совместно с Офисом генпрокурора готовят подозрение в умышленном убийстве активисту Сергею Стерненко

Об этом заявил блогер и общественный деятель Роман Синицын в Facebook.

"По моей информации, Сергею Стерненко готовят подозрение за 115 в УК (умышленное убийство). СБУ совместно с Офисом генпрокурора. Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно без права залога", - написал он.

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