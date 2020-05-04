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Espreso.tvОбществоСтерненко объявят подозрение в умышленном убийстве до 15 мая, - блогер Синицын

Стерненко объявят подозрение в умышленном убийстве до 15 мая, - блогер Синицын


фото: Фокус
СБУ совместно с Офисом генпрокурора готовят подозрение в умышленном убийстве активисту Сергею Стерненко

Об этом заявил блогер и общественный деятель Роман Синицын в Facebook.

"По моей информации, Сергею Стерненко готовят подозрение за 115 в УК (умышленное убийство). СБУ совместно с Офисом генпрокурора. Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно без права залога", - написал он.

Читайте также: Подозрение Стерненко будет объявлено, - Венедиктова

  • Напомним, по информации журналиста Дениса Казанского, генпрокурор Ирина Венедиктова принимала у себя в офисе вдову нападавшего Ивана Кузнецова, погибшего в результате покушения на Сергея Стерненко
  • Позже Стерненко подал заявление в НАБУ на Венедиктову
  • Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу общественного активиста Сергея Стерненко на бездействие следственных НАБУ в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за ценных часов Hublot стоимостью более 300 тыс. грн, который она не задекларировала.

     

     

 

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