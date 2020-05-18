Защита чести и достоинства: Стерненко подал в суд на нардепа-"слугу" Дубинского

18 мая, 2020, 21:35

Активист Сергей Стерненко заявил о подаче иска против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского с целью защиты чести и достоинства

Об этом сообщает "Бабель" .

"Если Дубинский так сильно хочет в суд, то суд так суд. Я подал иск о защите чести и достоинства за ложь Дубинского и посмотрю, как он будет отвечать за свою ложь", - сказал Стерненко.

Активист уточнил, что иск подал несколько недель назад.

Напомним, в 2018 году на общественного активиста Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Одессы.

После третьего нападения СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из нападавших, Ивана Кузнецова. 7 апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападавшего будет предъявлено в любом случае.

Сергея Стерненка вызвали на 18 мая в СБУ для "участия в процессуальных действиях".

У здания киевского городского управления СБУ на Печерске 18 мая собрались около сотни активистов, поддерживающих Стерненка.

После допроса в СБУ Стерненко не огласили подозрения, а признали его статус как потерпевшего.

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