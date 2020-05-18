Стерненко после допроса в СБУ: подозрение не вручили, признали потерпевшим

18 мая, 2020, 10:47

Общественный активист из Одессы Сергей Стерненко признан потерпевшим по делу о смерти его нападающего

Об этом в Facebook написал журналист Стас Козлюк.

"Сергей Стерненко признан потерпевшим по делу о смерти его нападающего. Пока. Об этом Стерненко заявил, когда вышел из СБУ", - написал Козлюк.

Напомним, что в 2018 году на общественного активиста Стерненка было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Одессы.

После третьего нападения СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из нападавших Ивана Кузнецова. 7 апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.

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