Стерненко после допроса в СБУ: подозрение не вручили, признали потерпевшим
Об этом в Facebook написал журналист Стас Козлюк.
"Сергей Стерненко признан потерпевшим по делу о смерти его нападающего. Пока. Об этом Стерненко заявил, когда вышел из СБУ", - написал Козлюк.
Напомним, что в 2018 году на общественного активиста Стерненка было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Одессы.
После третьего нападения СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из нападавших Ивана Кузнецова. 7 апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.
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- Напомним, Сергея Стерненко вызвали в СБУ на 18 мая для "участия в процессуальных действиях".
- У здания киевского городского управления СБУ на Печерске 18 мая собрались около сотни активистов, поддерживающих Стерненко.
- Стерненко прибыл на допрос и заявил, что "не знает, выйдет сегодня из этого здания".
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