Стерненко: меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении

14 мая, 2020, 19:21

Активиста и экс-лидерак одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко вызвали в СБУ для сообщения о подозрении

Об этом сообщил Стерненко в Facebook.

"Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении. В понедельник, 18 мая в 9:00 я должен явиться в главное следственное управление СБУ по адресу г.. Киев, пер. Аскольдов, 3А", - отметил он.

По его словам, в вызове указано, что "это по делу 1215 и для участия в следственных и процессуальных действиях". Никаких других деталей, замечает Стерненко, в сообщении не указано.