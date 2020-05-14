Стерненко: меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении
14 мая, 2020, 19:21
Активиста и экс-лидерак одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко вызвали в СБУ для сообщения о подозрении
Об этом сообщил Стерненко в Facebook.
"Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении. В понедельник, 18 мая в 9:00 я должен явиться в главное следственное управление СБУ по адресу г.. Киев, пер. Аскольдов, 3А", - отметил он.
По его словам, в вызове указано, что "это по делу 1215 и для участия в следственных и процессуальных действиях". Никаких других деталей, замечает Стерненко, в сообщении не указано.
- СБУ не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном вручении Стерненко подозрения.
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