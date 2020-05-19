В Украине вступил в силу закон о массовом тестировании на COVID-19

19 мая, 2020, 20:59

Во вторник, 19 мая, вступил в силу закон, предусматривающий массовое тестирование на коронавирус

Закон сегодня, 19 мая, был опубликован в издании Голос Украины .

"Закон вступает в силу со дня его опубликования. Он действует в течение срока действия карантина и ограничительных мер, введенных Кабинетом министров Украины в порядке, установленном законом, и в течение двух месяцев с момента их отмены", - говорится в документе.

Предполагается, что тестирование будет обязательным для людей, которые обращаются за медицинской помощью с признаками коронавируса, и людей, контактировавших с больными.

Также в Украине должны будут проходить регулярное тестирование медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом, а также лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в частности, работники Национальной полиции и Национальной гвардии, независимо от того, контактировали они с больным или нет.

Документом предусматривается, что лица, через проведение мероприятий по недопущению распространения коронавируса были вынуждены пойти на самоизоляцию, либо находятся в медучреждениях, будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Медработники, которые из-за коронавируса лежат в больнице или находятся на самоизоляции, получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Напомним, 7 мая на пленарном заседании Верховная Рада проголосовала за законопроект об обеспечении массового тестирования на коронавирус.

Глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал закон о массовом тестировании и передал его на подпись президенту 13 мая.

Впоследствии, в ОПУ заявили, что в Украине массовое тестирование на антитела к COVID-19 могут начать на следующей неделе .

15 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о усиленного тестирования на коронавирус.

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