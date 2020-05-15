Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на коронавирус
15 мая, 2020, 18:45
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19", - говорится в сообщении.
Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения.
Правительство и МЗ должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровнях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
-
-