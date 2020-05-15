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Espreso.tvОбществоВ Украине массовое тестирование на антитела к COVID-19 могут начать на следующей неделе, - ОПУ

В Украине массовое тестирование на антитела к COVID-19 могут начать на следующей неделе, - ОПУ


фото: reuters
МОЗ Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции - тестирование на антитела к коронавирусу могут начать на следующей неделе

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба ОПГ.

Отмечается, МОЗ Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции.

"Если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Степанов также добавил, что 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.

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