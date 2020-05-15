В Украине массовое тестирование на антитела к COVID-19 могут начать на следующей неделе, - ОПУ
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба ОПГ.
Отмечается, МОЗ Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции.
"Если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Степанов также добавил, что 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.
- Напомним, 7 мая на пленарном заседании Верховная Рада проголосовала законопроект №3380 об обеспечении массового тестирования, авторства депутата "Голоса" Ольги Стефанишиной.
- Впоследствии, глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал закон и передал его на подпись президенту 13 мая.
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