В Украине массовое тестирование на антитела к COVID-19 могут начать на следующей неделе, - ОПУ

15 мая, 2020, 13:44

МОЗ Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции - тестирование на антитела к коронавирусу могут начать на следующей неделе

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба ОПГ.

Отмечается, МОЗ Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции.

"Если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Степанов также добавил, что 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.

Напомним, 7 мая на пленарном заседании Верховная Рада проголосовала законопроект №3380 об обеспечении массового тестирования, авторства депутата "Голоса" Ольги Стефанишиной.

Впоследствии, глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал закон и передал его на подпись президенту 13 мая.

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